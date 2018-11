मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह मेरा फैसला है। इस बात की घोषणा उन्होंने मध्यप्रदेश के इंदौर में संवाददाता सम्मेलन में की, जहां अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को देखते हुए लिया है। बता दें कि उनका लोकसभा क्षेत्र विदिशा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 56 किलोमीटर दूर है। वे अभी राज्य में चुनाव प्रचार में अभियान में जुटी हैं। उन्होंने अपने फैसले से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी अवगत करा दिया है।

It is the party which decides, but I have made up my mind not to contest next elections: External Affairs Minister and Vidisha MP Sushma Swaraj pic.twitter.com/G3cHC6pKGh

