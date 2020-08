बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में उनके पिता ने कहा है कि फरवरी में उन्होंने मुंबई पुलिस को आगाह किया था बेटे की जान को खतरा है, जबकि मौत के 40 दिन बात तक भी कोई ऐक्शन नहीं हुआ है। सोमवार को ये बात उन्होंने अपने एक रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए कही। पीड़ित पिता ने कहा, “25 फरवरी को मैंने बांद्रा (मुंबई) पुलिस को सूचित किया था कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। 14 जून को उसकी मौत हो गई। पुलिस से मैंने उन लोगों के खिलाफ ऐक्शन के लिए कहा, जिनके नाम मैंने अपनी 25 फरवरी को दी एफआईआर में शामिल किए थे। फिर भी बेटे की मौत के 40 दिन बाद कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में मैंने पटना में एफआईआर दर्ज कराई।”

इसी बीच, मुंबई पुलिस का कहना है कि केस 14 जून को दर्ज किया गया था। बांद्रा पुलिस जांच कर रही है। सुशांत के पिता ने बयान दिया है कि उन्होंने 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को शिकायत दी, पर उस तारीख पर कोई शिकायत आई ही नहीं।

सुशांत को बाइपोलर बीमारी थीः मुंबई पुलिस के प्रमुख परमबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के समय बाइपोलर बीमारी से ग्रस्त थे। पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने बताया, ‘‘पता चला कि अभिनेता को बाइपोलर बीमारी थी और उनका उपचार चल रहा था तथा वह इसकी दवा ले रहे थे। किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, यह हमारे लिए जांच का विषय है।’’ बता दें कि बाइपोलर एक मानसिक स्थिति है, जिसमें मूड काफी तेजी से बदलता है।

Case was registered on 14th June. Matter being probed by Bandra Police. #SushantSinghRajput‘s father released a statement that they had made a written complaint to Bandra Police on Feb 25. No such written complaint was addressed to Bandra Police Station on the date: Mumbai Police https://t.co/OuMNw3LAYN

— ANI (@ANI) August 3, 2020