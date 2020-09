सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले में नए मोड़ आते जा रहे हैं।आत्महत्या से शुरू हुआ ये मामला अब ड्रग्स की ओर मुड़ चुका है। इस मामले में एनसीबी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का ड्रग पैडलर जैद विलात्रा के बीच संबंध था। जैद को मंगलवार को एनसीबी टीम ने मुंबई के बांद्रा इलाके से पकड़ा है।

इसी कड़ी में जैद विलात्रा के घर एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने बातचीत करनी चाही तो जैद के पिता ने रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट भी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जैद का पिता दरवाजा खोलता है रिपोर्टर उनसे सवाल करना चाहता है इसपर वह जवाब देने के बजाए रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करता है और फिर सीढ़ियों तक आते-आते उनके साथ मारपीट करने लगता है। वीडियो में जैद का पिता अपशब्द कहते भी नजर आ रहा है।

Arrested Drug peddler Zaid’s kin attacks India Today’s reporter @arvindojha. Arvind tells what exactly happened, listen in.#ITVideo pic.twitter.com/2u4k4zGOWd

— IndiaToday (@IndiaToday) September 2, 2020