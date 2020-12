अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चार महीने होने को है लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। वहीं एनसीबी ड्रग्स के ऐंगल से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस बीज बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्विटर पर सवाल पूछ लिया कि सुशांत राजपूत के मामले में सीबीआई जांच में इतनी देर क्यों लगा रही है? इसके बाद लोगों के रिएक्शन आने लगे। एक यूजर ने लिखा कि उनके पास खाली समय नहीं है क्योंकि बंगाल में ड्रामा शुरू हो चुका है।

हबीबुररहमान नाम के यूजर ने लिखा, ‘बंगाल में ड्रामा शुरू हो गया है। अब उनके पास खाली समय नहीं है। अगली घटना के लिए ऑल द बेस्ट।’ स्वामी के ट्वीट पर लवण्या शर्मा नाम की यूजर ने पूछा, ‘क्या सीबीआई को भी कोई कंट्रोल कर रहा है?’

Because they don’t have free time wese hi Bengal me Drama shuru ho chuka h Sir better luck next

