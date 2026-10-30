Anant Singh Bail Cancel: सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर, 2026 तक या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का अनंत सिंह को जमानत देने का फैसला गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी।