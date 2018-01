सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर मामला गरमाता दिख रहा है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर शक करने वालों को मांफी मांग लेना चाहिए। दरअसल, करीब डेढ़ साल पहले भारतीय जवानों की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘हिट्री चैनल 18’ ला रहा है। इसे सोमवार (22 जनवरी) को रात 9 बजे चैनल पर दिखाया जाएगा। फिलहाल चैनल ने इसके टीजर जारी किए हैं, जिनमें पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, पूर्व सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह समेत भारतीय सेना के अधिकारियों से बात करते हुए सर्जिकल स्टाइक दिखाई गई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर समाचार चैनल ‘सीएनएन न्यूज 18’ पर बातचीत के दौरान पूर्व एक सैन्य अधिकारी ने कहा- ”हमें कभी भारतीय सेना पर संदेह नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता पर सिखाती है। मुझे बहुत सदमा बैठा कि जब लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगना शुरू किया।”

‘I was quite shocked when people started asking proof of #SurgicalStrikes, People who doubted should apologise now: Gen (retd) V P Malik to @bhupendrachaube on #Viewpoint #SurgicalStrikes pic.twitter.com/jBztfCYYyq

— News18 (@CNNnews18) January 19, 2018