भारतीय सेना ने दो साल पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। देश के जांबाज कमांडोज ने तब वहां घुस कर तबाही मचाई और आतंकियों के बेस कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। गुरुवार (27 सितंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ उसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के दो वीडियो जारी हुए। न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एनएनआई) ने ये दोनों क्लिप जारी की हैं।

29 सितंबर 2016 को की गई सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े पहले वीडियो में टारगेट एरिया को दिखाया गया, जहां पर आतंकियों ने अपना लॉन्च पैड बना रखा था। वहां दो लॉन्च पैड्स थे, जिनके नजदीक पाकिस्तानी सेना की चौकी भी थी। टारगेट एरिया पर विस्फोट के बाद वहां जोरदार धमाके हुए थे, जो कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकते हैं-

#WATCH : Visuals of Surgical strike footage of 29/9/2016 from Pakistan Occupied Kashmir (PoK) pic.twitter.com/5MyCeT7Gme

वहीं, इस सैन्य कार्रवाई से जुड़ी दूसरी वीडियो क्लिप में पाकिस्तानी सेना की चौकी के पास वाले टारगेट एरिया को और करीब से दिखाया गया। आगे धमाके से आतंकियों के कैंप में मचने वाले तबाही भी दर्शाई गई। आप भी देखिए कि आखिर तब हुआ क्या था-

#WATCH: More visuals of Surgical strike footage of 29/9/2016 from Pakistan Occupied Kashmir (PoK) pic.twitter.com/GZSMH5Hct6

