29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाने के लिए मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मानाएं। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेज सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के मौके पर पूर्व सैन्य अधिकारियों को बुलाकर बैठक करेंगे जो छात्रों को सीमा की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बालों के त्याग के बारे में संवेदनशील बनाएंगे। छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे सशस्त्र बलों को पत्र और कार्ड लिखते हुए उन्हें समर्थन देने की कसम खाएं, पत्रों को हाथ से या डिजिटल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। छात्रों के पत्रों को रक्षा और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर (पीआरओ) से साझा किया जाएगा जोकि सभी मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया पर उनका प्रचार करेंगे। हाथ से लिखे गए पत्रों तो नजदीक के छावनी क्षेत्र में जाकर भी दिया जा सकता है या फिर छात्रों के साथ बैठकों में शामिल होने वाले सैन्य अधिकारियों को भी दिया जा सकता है। छात्रों को तस्वीरों का भी विकल्प दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय को सर्जिकल दिवस समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश के कोने-कोने में इसे पहुंचाने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में स्कूलों समेत करीब एक हजार शिक्षण संस्थान सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। दिल्लीवालों के लिए बड़ा आर्कषण का केंद्र यहां का इंडिया गेट रहेगा। ऐसी खबरें है कि दो वर्ष पूर्व अंजाम दी गई सर्जिकल स्ट्राइक में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, 28 से 30 सितंबर तक इंडिया गेट पर उनकी प्रदर्शनी लगेगी। इन हथियारों को लोग करीब से देख सकेंगे।

University Grants Commission (UGC) issues circular to vice chancellors of all universities, provides list of activities which maybe undertaken on 29th September following Govt of India's decision to celebrate it as 'Surgical Strike Day'. pic.twitter.com/eJ3PxCRdFY

— ANI (@ANI) September 21, 2018