IAF Air Surgical Strike Attack on Pakistan: भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच आज यानी शुक्रवार को पाकिस्तान इंडियन एयर फोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर देगा। अभिनंदन को पाकिस्तान ने एक हवाई संघर्ष के दौरान हिरासत में लिया था। जिसके बाद से ही पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव था। भारतीय वायु सेना अपने जाबांज को लेने के लिए वाघा बॉर्डर जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है।

इससे पहले प्रधाननमंत्री आवास पर हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई थी। बैठक में तीनों सेना प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी मौजूद थे। इससे पहले तीनों सेना के बड़े अधिकारियों ने नई दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेन्स किया। प्रेस को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि बुधवार को पाकिस्तान ने बम गिराए लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेन्स में तीनों सेना ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने कहा कि पाकिस्तान ने बुधवार को F-16 विमान से बम गिराए लेकिन उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। एयर वाइस मार्शल ने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के F-16 विमान मार गिराए। वायु सेना ने कहा कि इस ऑपरेशन में हमने एक मिग-21 खोया है। साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी से खुशी है। बीते दिनों पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात हुई है। दोनों के बीच यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच गहराए तनाव के मद्देनजर हुई। पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है। वहीं सरकार ने अलगाववादी समूह जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गुरुवार को बैन कर दिया।

Wing Commander Abhinandan Return to India Live Updates: भव्य ‘अभिनंदन’ के लिए वाघा बॉर्डर तैयार

वायु सेना ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैम्पों को उड़ाने के पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं। सरकार कहेगी तो उसे जारी किया जा सकता है। सेना की तरफ से कहा गया है कि पिछले दो दिनों में पाकिस्तान की तरफ से 35 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। सेना ने कहा कि LoC पर सैन्य अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस दौरान वायु सेना ने पाकिस्तानी F-16 विमान के मलबे का वो हिस्सा दिखाया जो एम्राम मिसाइल में इस्तेमाल होता है। F-16 विमान में इसी मिसाइल के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं ।

