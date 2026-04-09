पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर देशभर के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। एलपीजी की कमी और ऊर्जा संकट के चलते कई रेस्टोरेंट्स और ढाबे बंद हो गए हैं तो कई उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। सूरत के कपड़ा उद्योग पर भी इसका असर पड़ा है। श्रमिकों के पलायन से कच्चे माल का संकट बढ़ने से उत्पादन आधा हो गया है।

सूरत जो देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है पश्चिम एशिया युद्ध के कारण दोनों तरफ से दबाव में है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने उत्पादन और मांग दोनों को प्रभावित किया है, वहीं एलपीजी संकट ने लगभग 40% प्रवासी श्रमिकों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया है। कृत्रिम रेशों, विशेष रूप से पॉलिएस्टर, के लिए धागा बनाने में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के दाने पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक सब-प्रोडक्ट हैं। यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग से प्राप्त होते हैं। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी ने इस कच्चे माल की कीमतों को बढ़ा दिया है।

कारखाने में कपड़े का उत्पादन घटकर हुआ आधा

इसके चलते हर कारखाने में प्रतिदिन औसतन लगभग 6 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, जो अब घटकर आधा हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या में भी लगभग 8 लाख की कमी आई है।

सूरत के सूत व्यापारी अशोक वैष्णव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एक किलो सूत बनाने के लिए एक किलो पेलेट्स की आवश्यकता होती है जिससे कपड़ा बुना जाता है। उन्होंने आगे कहा, “युद्ध से पहले सूत 100 रुपये प्रति किलो बिकता था अब इसकी कीमत 135-140 रुपये प्रति किलो है। साथ ही, कच्चे माल की भी कमी है। हमारा कारोबार 35-40% तक गिर गया है।”

Surat Textile Industry: फैक्ट्री बंद करने के हालात

वेद रोड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पावरलूम फैक्ट्री के मालिक देवेश पटेल ने कहा कि उनके पास आमतौर पर एक महीने का यार्न का स्टॉक होता है लगभग 5-6 टन जिससे उनकी 24 मशीनें चलती रहती हैं। उन्होंने कहा, “अभी हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का स्टॉक है अगर यार्न महंगा हो गया तो हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी।”

सचिन औद्योगिक संघ के निदेशक और एक बुनाई इकाई के मालिक महेंद्र रामोलिया ने बताया कि बढ़ती कीमतों के कारण बुनकरों ने पहले ही खरीदारी कम कर दी है। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल का भाव 70-80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था जो अब बढ़कर 115 अमेरिकी डॉलर हो गया है।

सूरत: लगभग 40% मजदूर घर लौट चुके

सूरत में ऐसी लगभग 6 लाख इकाइयां हैं, इसके बाद लगभग 2 लाख कढ़ाई इकाइयां और लगभग 400 रंगाई और छपाई इकाइयां हैं। उत्पादन हर स्तर पर प्रभावित होता है। दक्षिण गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन का कहना है कि उसने सप्ताह में छुट्टियों की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी है जबकि कपड़ा संगठनों ने रात्रि शिफ्ट रद्द कर दी हैं।

सूरत के पांदेसरा और सचिन इलाकों में स्थित मजदूर बस्तियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, कई कमरे खाली पड़े हैं। गुलाब सिंह ने बताया, “पांदेसरा में उनके पास 30 कमरे हैं जिन्हें वे प्रवासी मजदूरों को किराए पर देते हैं।” दक्षिण गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतू वखारिया का कहना है कि कपड़ा उद्योग में लगभग 22 लाख लोग कार्यरत हैं जिनमें से 40% लोग घर लौट चुके हैं। सूरत का उधना रेलवे स्टेशन प्रवासी कपड़ा श्रमिकों से खचाखच भरा हुआ है जो अपने घर जा रहे हैं।

प्रवासी मजदूरों के लिए राहत, LPG सिलेंडर के लिए दिल्ली में लगेंगे स्पेशल कैंप

दिल्ली सरकार प्रवासी मजदूरों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए शहर भर में विशेष सहायता शिविरों का आयोजन करेगी। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जिलाधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें