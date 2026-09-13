देश की डायमंड सिटी के नाम से मशहूर गुजरात के सूरत शहर में एक इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में खराब खाना खाने की वजह से 85 स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए हैं। 10-12 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की भी जानकारी है। बच्चों के बीमार पड़ने की वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है।

इस घटना के सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पनशेरिया ने रविवार को राज्य के सभी हॉस्टल की जांच के आदेश दे दिए हैं। इनमें सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट, ग्रांट-इन-एड, या प्राइवेट हॉस्टल शामिल हैं।

राज्य की SOP का पालन कर रहे या नहीं हॉस्टल

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, जांच से यह पता चलेगा कि यह हॉस्टल राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दे दी गई है।

2200 स्टूडेंट्स में से 85 की तबियत खराब

जानकारी के मुताबिक, सूरत सिटी में PP सवानी इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल की यह घटना शनिवार को सामने आई। हॉस्टल में रहने वाले 2200 स्टूडेंट्स में से लगभग 85 छात्रों ने रात के खाने के बाद पेट दर्द और कुछ को उल्टी की शिकायत हुई। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रविवार को एक बयान जारी कर कहा गया, “स्टूडेंट्स और हॉस्टल स्टाफ को इलाज के लिए पीपी सवानी हॉस्पिटल लाया था। इनमें से 73 स्टूडेंट्स को मामूली शिकायतें थीं और उन्हें OPD ट्रीटमेंट के बाद भेज दिया गया था, लेकिन 12 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं।”

8 मरीजों का चल रहा इलाज

SMC ने अपने बयान में आगे बताया है कि जो स्टूडेंट अस्पताल में भर्ती हैं उनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। उनमें से 4 मरीजों को रविवार को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अभी 8 मरीजों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।

स्कूल के हॉस्टल से टीम ने लिए सैंपल

SMC की एक टीम ने हॉस्टल कैंटीन और किचन में दिए जा रहे खाने और कच्चे माल की जांच की। खाने के कुल छह जरूरी सैंपल लिए गए। इस मामले में लापरवाही के लिए इंस्टीट्यूशन को नोटिस जारी किया गया है और खाने की क्वालिटी, साफ-सफाई और हाइजीन की जांच की गई। स्कूल प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी स्टूडेंट को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो तो तुरंत पास के हॉस्पिटल से संपर्क करें।

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सूरत में शनिवार को कई मजदूर जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ हफ्ते पहले भी टेक्सटाइल मजूदर सड़क पर उतरे थे। मजदूरों ने मांग की थी कि उनकी शिफ्ट आठ घंटे की हो और रविवार उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जाए। यहां पढ़ें पूरी खबर…