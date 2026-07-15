महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आई हैं कि शरद पवार की पार्टी के कई विधायक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होना चाहते हैं।

इन सब अटकलों के बीच बुधवार को एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बुधवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का समर्थन करेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह शर्त रखी कि केंद्र सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान करे।

सुप्रिया सुले का यह ऐलान इसलिए अहम हैं क्योंकि एनसीपी (एसपी) ने बजट सत्र के दौरान प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े केंद्र के संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया था। अब इस समय शरद पवार की पार्टी के अंदर दल की राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चा चल रही है। पिछले कुछ दिनों में एनसीपी (एसपी) के नेताओं की BJP के सीनियर नेताओं संग कई बैठकें भी हो चुकी हैं।

सुप्रिया सुले ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि अगर केंद्र सरकार परिसीमन बिल में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का संशोधन करती है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं। हमने हमेशा यही कहा है कि अगर ये संशोधन किए जाते हैं तो हम बिल का समर्थन करेंगे। हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है।”

उन्होंने कहा कि जब संसद में यह बिल पहली बार पेश किया गया था, तब टीएमसी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने यह मांग उठाई थी। उन्होंने कहा, “टीएमसी और डीएमके सहित हम सभी ने यह रुख अपनाया था। ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार कही जा रही है।”

मंगलवार को देवेंद्र फड़नवीस से क्यों मिले जयंत पाटिल?

बीजेपी संग गठबंधन की अटकलों को कम करने करने की कोशिश करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जब वह संसदीय दल की मीटिंग के लिए लखनऊ में थी, तब उन्होंने सबके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि अगर एनसीपी (एसपी) को बीजेपी के साथ गठबंधन करना होता तो वह खुलकर नहीं मिलतीं।”

सुप्रिया सुले द्वारा यह सफाई देवेंद्र फड़नवीस और जयंत पाटिल की मुलाकात की बाद दी गई है। इससे पहले सुनीत तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मिल चुके हैं। इसी वजह से एनसीपी (एसपी) और बीजेपी के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं।

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शरद पवार की पार्टी के कम से कम दस विधायक एनडीए में जाने के पक्ष में है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्रों के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है।

हालांकि जयंत पाटिल ने देवेंद्र फड़नवीस संग अपनी मुलाकात को लेकर लगाई जा रही अटकलों को पूरी तरह से नाकार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात इस्लामपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से जुड़े विषय को लेकर थी। इस दौरान जंयत पाटिल ने कहा कि उन्हें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और मुख्यमंत्री के बीच हुई मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं है।”

एनसीपी-एनसीपी (एसपी) के विलय की खबरों का खारिज किया

इस दौरान जयंत पाटिल ने एनसीपी के साथ अपनी पार्टी के विलय की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “मैंने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल से विलय के प्लान को लेकर कोई बात नहीं की है। अजित पवार के निधन के बाद ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है।” जयंत पाटिल ने आगे कहा कि हम शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मीडिया उनके पार्टी छोड़ने की बात करती है, तो उन्हें दुख होता है।

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संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने सांसद सुप्रिया सुले से बात की है और वह भी मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें छप रही है, उससे हैरान हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।