Supriya Sule On NCP Merger: पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार और शरद पवार गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चा चल रही थी। ऐसे में शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने अहम बयान दिया है।

सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “एक मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। मैं एक बार फिर साफ कर देना चाहती हूं और हाथ जोड़कर कह रही हूं कृपया, अब विलय (merger) को लेकर बार-बार सवाल न पूछें। मैं इस विषय से थक चुकी हूं, अब मैं इस पर कोई और जवाब नहीं दूंगी।”

जब तक मेरे भाई हमारे साथ थे, तब तक विलय को लेकर बातचीत चल रही थी- सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले ने आगे कहा, “क्या मेरे भाई और मेरी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विलय पर चर्चा की थी? हां, की थी। इन चर्चाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। जब तक मेरे भाई हमारे साथ थे, तब तक विलय को लेकर बातचीत चल रही थी, यहां तक कि इसके लिए एक तारीख भी तय कर दी गई थी। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है।”

Mumbai, Maharashtra: NCP-SCP working president and MP Supriya Sule says, "The merger (of both factions of the party) was discussed until my brother (Ajit Pawar) was alive. The day he left us, it put a full stop to those discussions." pic.twitter.com/jYNwlJmYMK — ANI (@ANI) November 14, 2026

विलय पर पूर्ण विराम लग गया- सुप्रिया सुले

शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, “हालांकि, जिस दिन मेरे भाई का निधन हुआ, उसी दिन विलय के विचार पर पूर्ण विराम लग गया, मेरे मन में भी और हमारी पार्टी के भीतर भी। तब से, हमारी पार्टी की ओर से इस बारे में एक भी बयान नहीं दिया गया है, हमारे किसी भी प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा, हमने दूसरी तरफ यानी एनसीपी के अजित पवार गुट की ओर से दिए गए किसी भी बयान का कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे लिए, यह एक भावनात्मक मुद्दा है। विलय को लेकर जो कुछ भी तय हुआ था, वह मेरे भाई के साथ तय हुआ था, लेकिन अब जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो फिर चर्चा के लिए बचा ही क्या है।”

क्या एनसीपी के अजित पवार गुट ने विलय को लेकर कोई प्रस्ताव भेजा है?

इस मुद्दे पर बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, “मुझे अजित पवार गुट की तरफ से कोई फोन कॉल नहीं आया है। न तो कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है और न ही कोई पत्र। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि मुझसे कोई नहीं मिला है, कोई बातचीत नहीं हुई है।”

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