Baramati By-Elections: महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के कारण बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार) गुट की ओर से सुनेत्रा पवार का नाम तय होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है।

सुनेत्रा पवार का नाम लगभग तय

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह चुनाव निर्विरोध होगा या शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसी मुद्दे पर आज सुप्रिया सुले ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। चुनाव आयोग बारामती उपचुनाव की तैयारी कर रहा है। खाली हुई सीट पर सुनेत्रा पवार को मौका दिया जाना लगभग तय है।

इस संबंध में जब सुप्रिया सुले से पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा होगा, तो उन्होंने कहा: “निश्चित रूप से यह चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। दादा (अजित पवार) के जाने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। हम राजनीतिक रूप से इतने सुसंस्कृत हैं कि मुझे विश्वास है कि यह चुनाव निर्विरोध ही संपन्न होगा।”

चर्चा है कि पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने इसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र के लिए उनके योगदान पर सवाल उठाए हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया सुले ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा: “यह लोकतंत्र है और हर किसी को बोलने का अधिकार है। किसी संगठन में काम करते हुए किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए, यह उनका आंतरिक मामला है।”

सुनेत्रा पवार की नई भूमिका

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें अजित पवार के कुछ विभाग भी सौंपे गए हैं और वे बीड़ और पुणे की पालक मंत्री भी बनाई गई हैं। अब चर्चा है कि अजित पवार के निर्वाचन क्षेत्र (राष्ट्रवादी के गढ़) से उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। यदि यह चुनाव निर्विरोध होता है, तो सुनेत्रा पवार आधिकारिक रूप से विधायक चुनी जाएंगी।