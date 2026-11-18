कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह 2019 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। ANI को दिए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में सुप्रिया श्रीनेत से यूपी चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बारे में नहीं पता लेकिन मैं निश्चित रूप से चुनाव में बहुत सक्रिय रहूंगी।

इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि क्या आप चुनावी राजनीति में वापस जाएंगी? इसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “मैं निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं 2024 का चुनाव भी लड़ती लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि मैं प्रचार समिति का हिस्सा थी और उसमें योगदान दे रही थी। इसलिए मैंने वह चुनाव नहीं लड़ा।”

राज्यसभा को लेकर क्या बोलीं सुप्रिया श्रीनेत?

पत्रकार ने सुप्रिया श्रीनेत से राज्यसभा को लेकर भी सवाल पूछा। इसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है वहां आप असल मायनों में जनता द्वारा चुने जाते हैं और उसका एक अलग ही रोमांच होता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं एक चुनावी परिवार से आती हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि लोकसभा में एक अलग रोमांच होता है।

#WATCH | On contesting the 2029 Lok Sabha elections, Congress leader Supriya Shrinate says, "… I will definitely contest the Lok Sabha election. I have no doubt about that. I would have contested in 2024; my leadership thought I was part of the campaign committee, and I was… pic.twitter.com/hzLxRIpd9f — ANI (@ANI) November 18, 2026

महाराजगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं सुप्रिया

सुप्रिया श्रीनेत 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि तीसरे नंबर पर रही थीं और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। महाराजगंज सीट से बीजेपी के पंकज चौधरी ने जीत दर्ज की थी, जबकि सुप्रिया श्रीनेत को महज 72,516 वोट मिले थे।

सुप्रिया के पिता भी रह चुके हैं सांसद

सुप्रिया श्रीनेत के पिता हर्षवर्धन श्रीनेत कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। वह महाराजगंज लोकसभा सीट से दो बार सांसद भी रह चुके हैं। 4 अक्टूबर 2016 को हर्षवर्धन का निधन हो गया था। उन्होंने कई बार इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था।

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2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल दो विधानसभा सीट जीत पाई। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब था कि 399 में से 387 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर