Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद का किया जाएगा वैज्ञानिक सर्वे? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई

Gyanvapi Mosque: काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया। इस मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की गई है।

ज्ञानवापी मस्जिद (Image- Indian Express)

