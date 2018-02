सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां फायरिंग मामले में सेना को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मेजर आदित्‍य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्‍ताह के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मेजर आदित्‍य के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण कश्‍मीर के शोपियां में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन को घेर लिया था। अधिकारियों द्वारा समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू थे। इस घटना में जूनियर कमीशंड अफसर के बुरी तरह घायल होने पर जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्‍य घायल हुए थे। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने सेना की गढ़वाल राइफल यूनिट और मेजर आदित्‍य के खिलाफ धारा 302 (हत्‍या) और 307 (हत्‍या का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। मेजर के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट का यह फैसला इसी याचिका पर आया है।

Supreme Court stays FIR against Major Aditya in Sophian firing case and issues notice to the Centre and J&K govt, seeks reply in two weeks. pic.twitter.com/PDEs0mKmZm

— ANI (@ANI) February 12, 2018