सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि महिला सैन्य अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन का अधिकार है। सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को मजबूत करने पर ध्यान देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी स्थायी कमीशन प्राप्त करने की हकदार हैं।

सिस्टम में महिलाओं को लेकर अब तक जारी पूर्वाग्रह को सामने रखते हुए अदालत ने कहा कि महिला एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन से दूर रखना भेदभाव है। न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि स्थायी कमीशन के लिए हर साल 250 महिला अधिकारियों की सीमा मनमानी है और इसे सर्वमान्य नहीं माना जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेना और नौसेना दोनों में महिला अधिकारियों का मूल्यांकन अनुचित तरीके से किया जाता है और इस अन्याय को दूर करने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “पुरुष एसएससीओ (अल्प सेवा आयोग अधिकारी) यह उम्मीद नहीं कर सकते कि स्थायी आयोग का पद केवल पुरुषों के लिए ही रहेगा। महिला एसएससीओ को स्थायी आयोग से वंचित करना मूल्यांकन की व्यवस्था में जारी भेदभाव का परिणाम था।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि महिला अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (ACR) का मूल्यांकन लापरवाही से, विचार-विमर्श के बिना और इस धारणा के साथ किया गया था कि वे कभी भी स्थायी कमीशन के लिए पात्र नहीं होंगी।