सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की केरल इकाई के एक X पोस्ट को लेकर याचिका दायर की गई है। केरल कांग्रेस ने X पर पोस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का इस्तीफा मांगा था। हालांकि बाद में पोस्ट को डिलीट कर लिया गया और कहा गया कि बिना सहमति के यह पोस्ट किया गया था। याचिका में राजनीतिक दलों को ऐसे पब्लिक कैंपेन चलाने से रोकने के लिए गाइडलाइंस मांगी गई हैं, जो पेंडिंग मामलों के संबंध में किसी जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को टारगेट करते हैं, जो संविधान में जजों को हटाने के प्रोसीजर के बाहर हैं।

कांग्रेस की केरल यूनिट के X हैंडल से किए गए एक पोस्ट में कहा गया था, “प्रिय सूर्यकांत, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका डोमेन नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दें। हम आपकी जगह कोई ऐसा ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके।”

याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में कहा गया है कि पोस्ट में CJI को उनके टाइटल की तहज़ीब के बिना नाम से एड्रेस किया गया था और एक मौजूदा चीफ जस्टिस पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी, जिन्होंने कोर्टरूम के बाहर सब-ज्यूडिस मामलों पर चर्चा करने से मना कर दिया था। याचिका में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक पोस्ट का भी ज़िक्र है, “सूर्य साफ तौर पर नहीं कर सकते। इसलिए हम करेंगे।”

महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव को भी बनाया गया प्रतिवादी

केंद्र सरकार के अलावा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि आर्टिकल 121 और 124(4) किसी जज को हटाने का खास तरीका देते हैं और कांग्रेस केरल यूनिट की मांग चीफ जस्टिस को डराने की कोशिश थी, जिसकी संवैधानिक स्कीम मनाही करती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह दावा कि कोई पार्टी CJI के रिप्लेसमेंट को जजों की नियुक्ति के संवैधानिक स्कीम के खिलाफ मानेगी, जजों की नियुक्ति के संवैधानिक स्कीम के खिलाफ है।

इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के उन प्रस्तावों का भी हवाला दिया गया है जिनमें CJI के इस्तीफे की मांग की निंदा की गई है। याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस देने और सुनवाई के बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका एडवोकेट दिगंत मिश्रा, दिव्यांश बिष्ट, आशीष गोपाल गर्ग और श्वेता गर्ग ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड उत्कर्ष जायसवाल के ज़रिए दायर की है।

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CJP के विरोध प्रदर्शनों में शामिल दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कम से कम तीन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके साथ बसों में भरकर हिरासत केंद्रों में ले जाए गए अन्य लोगों को वहां पीटा गया। इन केंद्रों को अस्थायी तौर पर बनाया गया था। मेडिकल रिकॉर्ड में चोटों का जिक्र है। इनमें शरीर पर नील पड़ने और खरोंच आने से लेकर एक व्यक्ति की दाहिनी कोहनी में फ्रैक्चर तक शामिल है। पढ़ें पूरी खबर…