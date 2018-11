बिहार को शर्मसार कर देने वाले मुजफ्फरपुर के बालिका गृह दुष्कर्म कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार और बिहार पुलिस की जांच पर असंतोष जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर समेत 17 अन्य बालिका गृह और उनके मालिकों के विरुद्ध हो रही जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार की जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त देने की मांग को भी ठुकरा दिया। वहीं जब सीबीआई ने अन्य मामले में कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जांच स्वीकारने में असमर्थता जताई तो कोर्ट ने कहा कि निदेशक से पांच मिनट में बात करके हमें बताइए। वैसे बता दें कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह मामले की जांच पहले से सीबीआई के पास है।

Muzaffarpur(Bihar) shelter home case: Supreme Court orders for transferring investigation against all the 17 shelter homes and their owners in the state to CBI. A TISS report had alleged sexual abuse of children. pic.twitter.com/ceYvc23Xb5

