सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 नवंबर) को बोफोर्स मामले में सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई से इंकार ​कर दिया। जांच एजेंसी ने 31 मई, 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ इसी साल 2 फरवरी को अपील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रंजन सोढ़ी ने इस मामले में 31 मई, 2005 को हिन्दुजा बंधुओं यानी श्री चंद हिन्दुजा, गोपीचंद हिन्दुजा और प्रकाश चंद हिन्दुजा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस तरह सीबीआई ने इस मामले में फैसले के खिलाफ अपील करने में 4,600 दिनों से ज्यादा की देर की है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये इजाजत दे दी कि वह याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में बतौर पक्षकार अपना पक्ष रख सकते हैं। भाजपा नेता और एडवोकेट अजय अग्रवाल इस मामले को करीब एक दशक से देख रहे हैं। उन्होंने स्वयं से साल 2005 में इस संबंध में अपील की थी। ये अपील तब की गई थी जब सीबीआई 90 दिन की जरूरी अवधि में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकी थी।

