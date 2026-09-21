सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी की याचिका का जिक्र किया। इस याचिका में पार्टी के भीतर चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें ममता बनर्जी के गुट को मूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) नाम और पार्टी के पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है।

सिब्बल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं । सिब्बल ने टिप्पणी की, “चुनाव आयोग नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।”

इसके बाद CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई है।

Senior Advocate Kapil Sibal mentions a plea filed by former West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Supreme Court challenging the Election Commission of India’s (ECI) decision to stop her faction from using the original All India Trinamool Congress (TMC)… — ANI (@ANI) September 21, 2026

सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी

आपको बता दें कि शु्क्रवार को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के ‘फूल और घास’ चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था और उन्हें अक्टूबर में होने वाले उपचुनावों के लिए अलग-अलग नाम और चिन्ह चुनने के लिए कहा गया था। ममता गुट को ‘ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चिन्ह आवंटित किया गया। वहीं, ऋतब्रता बनर्जी-अरूप रॉय गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिन्ह मिला।

ममता और बागी गुट को मिले नए नाम व चुनाव चिन्ह

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में EC ने दोनों गुटों के लिए अलग-अलग पहचान तय कर दी है। आयोग के फैसले के मुताबिक अब अरूप रॉय के नेतृत्व वाले ऋतब्रत बनर्जी गुट ‘Democratic Trinamool Congress’ के नाम से जाना जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम दिया गया है।

ममता बनर्जी ने खुद बनाया था TMC का चुनाव चिन्ह

तृणमूल कांग्रेस यानी TMC का नाम और चुनाव चिन्ह पिछले करीब तीन दशक से पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसकी पहचान रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर संगठनात्मक विवाद इतना बढ़ गया है कि चुनाव आयोग ने फिलहाल ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फूल एवं घास’ (Flowers & Grass) चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज कर दिया है। अंतरिम व्यवस्था के तहत फिलहाल कोई भी प्रतिद्वंद्वी गुट इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन जिस चुनाव चिन्ह पर आज दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, उसकी कहानी भी दिलचस्प है।