Supreme Court Justice BV Nagarathna on Demonetisation Judgment: आरबीआई ने अपना द‍िमाग नहीं लगाया, न ही लगाने के ल‍िए वक्‍त म‍िला- नोटबंदी पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट जज बीवी नागरत्‍ना ने कहा

नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने बीवी नागरत्ना ने कहा कि इस मामले में मैं अपने साथी जजों से सहमत हूं लेकिन इसको लेकर मेरे तर्क अलग हैं।

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना(फोटो सोर्स: ANI/फाइल)।

