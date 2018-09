भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले जजों में शामिल रहे जस्टिस रंजन गोगोई ही देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा CJI जस्टिस दीपक मिश्रा ने केंद्र से उनके नाम की सिफारिश की थी। मालूम हो कि मौजूदा CJI पर ही अपना उत्‍तराधिकारी तय करने का दायित्‍व होता है। मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्‍टूबर को रिटायर होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की स्‍वीकृति के बाद जस्टिस गोगोई 3 अक्‍टूबर को देश के 46वें CJI के तौर पर पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल तकरीबन एक साल का ही होगा, क्‍योंकि वह 17 नवंबर, 2019 को रिटायर हो जाएंगे।

