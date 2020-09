कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ कई ऐसी चीजें हैं जिनका तरीका बदल गया है। मसलन, कोर्ट में अब जरूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। जज वीडियो कॉल के जरिए वकीलों से जुड़ते हैं और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होती है।

इस दौरान कई ऐसे मौके आएं हैं जब कोर्ट से जुड़े दिलचस्प किस्से सामने आए हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ जब एक सुनवाई के दौरान जज ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट चैंबर की कॉफी मिस कर रहे हैं। इस दौरान तीनों जजों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्टरूम में कॉफी पीने के फायदे के बारे में भी बताया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस जोसेफ के हाथ में कॉफी का मग है। इस पर जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि कॉफी लिवर के लिए काफी अच्छी होती है। सुनवाई के दौरान मौजूद जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट चैंबर की वो ताजगी भरी कॉफी याद आती है मैं इसे मिस करती हूं।

One thing judges are missing as physical hearings in #SupremeCourt remain shut:

In VC:

DY Chandrachud J: Brother Joseph already has his coffee mug ready

KM Joseph J: Coffee is excellent for your liver

Indu Malhotra J: I miss the freshly ground coffee at the SC judges’ chamber

— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) September 3, 2020