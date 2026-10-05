सुप्रीम कोर्ट ने देश की 135 साल पुरानी लाइब्रेरी को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत जगह नहीं मिलने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और 3 हफ्ते के भीतर उस नोटिस का जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया।

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी रिलोकेशन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित लाइब्रेरी की व्यवस्था पर तीन हफ्ते के भीतर डिटेल में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में मदद के लिए सीनियर वकील हरि प्रिया पद्मनाभन को भी नियुक्त किया है।

कोर्ट ने लाइब्रेरी के इंतजाम को लेकर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली नई लाइब्रेरी के इंतजाम को लेकर चिंता जताई है। खासकर किताबों के मौजूदा कलेक्शन को रखने के लिए मौजूद जगह को लेकर यह आपत्ति जताई गई है। कोर्ट ने कहा कि आरके पुरम (दिल्ली) में करीब दो लाख किताबें कार्टन में पड़ी हैं और 2011 से खुली नहीं हैं। बता दें कि यह मामला करीब 8.5 लाख किताबों के कलेक्शन वाली लाइब्रेरी से जुड़ा है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा है?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या कॉन्फ्रेंस रूम और दूसरी सुविधाओं वाला प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और उसकी किताबों के लिए काफी जगह छोड़ेगा? इस दौरान कोर्ट ने सरकार से लाइब्रेरी के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावित एरिया की जानकारी और असली लेआउट प्लान मांगे हैं।

Supreme Court issued notice to the Centre, seeking a detailed reply within three weeks on the proposed library arrangements under the Central Vista project. The Court also appointed senior advocate Hari Priya Padmanabhan to assist it in the matter. https://t.co/8PDMFogmRG — ANI (@ANI) October 5, 2026

8.5 लाख से अधिक किताबों का कलेक्शन इस लाइब्रेरी में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) अभी भी नए सेंट्रल विस्टा प्लान के बीच लाइब्रेरी को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है? लाइब्रेरी मे 8.5 लाख से अधिक किताबों का कलेक्शन मौजूद है और यह देश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है।

इस लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का इतिहास पुराना

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की शुरुआत 1891 में हुई थी। पहले इसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। साल 1911 में जब किंग जॉर्ज ने ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था तो इस लाइब्रेरी को भी दिल्ली शिफ्ट किया गया था। शुरुआत में इसे सिविल लाइंस स्थित ओल्ड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में जगह मिली। बाद में रायसीना हिल के आसपास सत्ता के नए केंद्र के विकसित होने के साथ लाइब्रेरी को नॉर्थ ब्लॉक और फिर शास्त्री भवन में स्थानांतरित किया गया। CSL वर्ष 1969 से शास्त्री भवन में संचालित हो रही है।

5500 वर्ग मीटर एरिया में फैली है यह लाइब्रेरी

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी चार मंजिला इमारत की है और यह लगभग 5500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबें और दस्तावेज मौजूद हैं। लाइब्रेरी का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी करते हैं।

यह भी पढे़ं: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, भगवंत मान के करीबियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का आदेश

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच करे और दो महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपे। यहां पढ़ें पूरी खबर…