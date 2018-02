सुप्रीम कोर्ट: सीजेआई ने जारी किया नया रोस्टर सिस्टम, अब मुख्य न्यायाधीश खुद करेेंगे पीआईएल की सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों को आवंटित करने के लिए नया रोस्टर सिस्टम बनाया है। विषय आधारित रोस्टर सिस्टम के तहत अब जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई सीजेआई की पीठ ही करेगी। नई व्यवस्था 5 फरवरी से लागू होगी। नए रोस्टर सिस्टम को सार्वजनिक कर दिया गया है। मामलों की सुनवाई के लिए पीठ गठित करने और सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के तौर-तरीकों को लेकर चार वरिष्ठतम जजों ने प्रेस कांफ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। असंतुष्ट जजों में जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल थे। चारों जजों ने एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था जो केसों को आवंटित करने के मामले में सीजेआई को सुझाव दे सके। मुख्य न्यायाधीश ने इसे दरकिनार करते हुए नई व्यवस्था की घोषणा की है। मालूम हो कि जस्टिस चेलामेश्वर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि उन्होंने सीजेआई को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। असंतुष्ट जजों के मुताबिक, सीजेआई ने उनकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें सामने आना पड़ा।

Supreme Court's Chief Justice of India bench to hear all the Public Interest Litigation (PIL) cases, as per the new roaster system.

