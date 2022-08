Karnataka Hijab Ban: याचिकाकर्ता पर भड़के जज गुप्ता, बोले- पहले अर्जेंट लिस्टिंग मांगते हो और अब स्‍थगन, कर्नाटक यहां से सिर्फ ढाई किमी दूर है

Hijab Row, Supreme Court on Hijab, Karnataka Hijab Row Next hearing is on Monday, 5th September: याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले की सुनवाई टालने पर कहा कि मामले में वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से भी आ रहे हैं। इसपर न्यायाधीश ने तुरंत जवाब दिया, “कर्नाटक यहां से केवल 2.5 घंटे दूर है।”

सुप्रीम कोर्ट (एक्सप्रेस फोटो)

