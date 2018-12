सुप्रीम कोर्ट ने रफाल डील के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए उसे क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें रफाल डील में किसी तरह की कोई अनियमित्ता नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अदालत की निगरानी में डील की जांच कराने संबंधी सभी याचिकाएं भी रद्द कर दी हैं। कोर्ट के इस फैसले को भाजपा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। भाजपा ने भी कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर माफी की मांग कर डाली है। हालांकि कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमति जतायी है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि ‘हमारे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत है। इससे डील के खिलाफ चल रही मुहिम नहीं रुकेगी और हम इस बात पर जल्द फैसला करेंगे कि क्या पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी चाहिए?’

टीएमसी सांसद सौगत राय का कहना है कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है, जो उसे सही लगता है, लेकिन राजनैतिक पार्टियां इस मामले में JPC (Joint parliamentary committee) जांच की मांग करेंगी।’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का कहना है कि ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में विरोधाभासी है, ऐसे में प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को इस फैसले पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की डिटेल्स में जाना सही नहीं होगा।’

Prashant Bhushan: In our opinion the Supreme Court judgement is totally wrong, the campaign will certainly not drop and we will decide if we will file a review petition #Rafaledeal https://t.co/djJheTLAhr

— ANI (@ANI) December 14, 2018