Satyendar Jain: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाई

Satyendar Jain: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है।

Satyendar Jain: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। (फोटो सोर्स: File/ANI)

Satyendar Jain: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 1 सितंबर तक बढ़ा दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ जैन की उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि, एएसजी ने यह तर्क देते हुए सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध किया,लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सत्येंद्र जैन को पहले दी चिकित्सा जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जैन की जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत के बढ़ाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कृपया सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए कहें। उनके साथ एक सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। राजू ने कहा कि मेडिकल जमानत का मामला नहीं है। एक दिन के लिए भी अंतरिम जमानत बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है। एएसजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एम्स द्वारा स्वतंत्र जांच के आवेदन पर विचार किया जाए।

