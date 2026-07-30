Supreme Court Verdict: विकास और पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भविष्य में किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले ही पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी। काम शुरू होने के बाद मंजूरी नहीं मिलेगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि यह फैसला केवल आगे से लागू होगा। पहले पर्यावरणीय मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी।

इसके साथ ही पीठ ने वर्ष 2021 के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को परियोजनाओं को काम होने के बाद या परियोजनाओं की समाप्ति के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था। पीठ ने कुल 49 याचिकाओं पर अपना यह फैसला सुनाया है। ये याचिकाएं उन परियोजनाओं से जुड़ी थीं। जिन्होंने पर्यावरण के नियम तोड़े थे और उन्हें बाद में मंजूरी दी गई थी।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद माफी मांगने की व्यवस्था गलत: SC

केंद्र सरकार के वर्ष 2021 के आदेश के तहत कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के भी अपना परियोजना शुरू कर सकती थीं और बाद में सरकार से मंजूरी ले लेती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस 2021 वाले आदेश को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद माफी मांगने की यह व्यवस्था गलत है। आगे से कोई भी कंपनी बिना पहले इजाजत लिए अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी।

जिन कंपनियों या परियोजना को इस पुराने नियम के तहत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, वे सुरक्षित हैं और उनका काम चलता रहेगा। अदालत ने कहा कि उनके ऊपर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छह दिनों की सुनवाई के बाद एक अप्रैल 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार असाधारण स्थिति में और लोगों के बड़े हित में अधिसूचना जारी करके सीमित समय के लिए एक बार की राहत योजना ला सकती है। मगर यह व्यवस्था कार्यालय ज्ञापन के जरिए नहीं बनाई जा सकती और न ही इसे उल्लंघनों को नियमित करने के स्थायी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल करके, अगर जरूरी समझे तो किसी परियोजना को काम के बाद पर्यावरण मंजूरी दे सकता है।

यह भी पढ़ें: अदालतें हर प्रोजेक्ट पर शक ने करें, इससे देश का विकास प्रभावित होगा- सीजेआई सूर्यकांत

सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि अदालतें सिर्फ पर्यावरण के नाम पर हर विकास परियोजना को शक की नजर से नहीं देख सकतीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाएगा तो देश के विकास और लोगों की वैध जरूरतों में रुकावट आ सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक