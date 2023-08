गुजरात HC के बलात्कार पीड़िता की गर्भपात याचिका स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश, कहा- कीमती समय बर्बाद हुआ

वकील ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता 27 सप्ताह और दो दिन की प्रेगनेंट है और जल्द ही उसकी गर्भावस्था का 28वां सप्ताह करीब आ जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट (फोटो सोर्स: ANI)

