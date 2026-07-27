राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को चल रही जांच के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का भी निर्देश दिया।

सीबीआई जांच की मांग

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच और मंदिर ट्रस्ट के फाइनेंस की ऑडिट कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि लखनऊ के आईजी एस किरण आईपीएस की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है, जिसमें एक उप महानिरीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।

SIT के साथ एक फ़ोरेंसिक ऑडिटर को जोड़ा जाए- कोर्ट

तुषार मेहता ने बेंच के उस सुझाव को मान लिया कि SIT के साथ एक फ़ोरेंसिक ऑडिटर को जोड़ा जाए। एक याचिका में पेश हुए वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि SIT को राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से मिले दान की रसीदों का ऑडिट करना चाहिए। उन्होंने कहा, “लोगों ने 500 या 1000 रुपये दिए हैं। आखिर में, ऐसी खबरें हैं कि यह पैसा ट्रस्ट तक नहीं पहुंचा है। ट्रस्ट को जो भी मिला है, उसे किसी वेबसाइट पर दिखाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका पैसा पहुंच गया है।”

CJI ने कहा कि SIT को सभी रिकॉर्ड्स तक पहुंच मिलेगी। CJI ने कहा, “SIT को अपनी रिपोर्ट देने दें। हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं। सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। आप पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कुछ कदमों को नोट कर सकते हैं। इसमें सीनियर अधिकारी और एक फोरेंसिक ऑडिटर शामिल होंगे।” वहीं देवदत्त कामत ने सुझाव दिया कि जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज को नियुक्त किया जाना चाहिए। SG ने कहा कि ऐसे निर्देश की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीन जजों की मौजूदा बेंच SIT जांच की निगरानी कर रही है।

‘हमारा पूरा ध्यान जांच पर’

CJI ने कहा कि फिलहाल हमारा ध्यान जांच पर है। उन्होंने कहा, “अभी आप सभी मुद्दों को नोट कर लें। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान जांच पर है। हमें तुरंत और सही जांच करनी होगी। हम उनसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कह रहे हैं। बाकी का फैसला हम बाद में करेंगे।”

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