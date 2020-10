सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का यह फैसला सीएए कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क यातायात को बाधित करने को लेकर आया है। कोर्ट के इस फैसले पर रिपब्लिक भारत टीवी चैनल पर एक डिबेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार अरनब गोस्वामी ने कहा कि ‘शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी की बात क्यों हुई?’ इस पर पैनलिस्ट ने कहा कि ‘तुम्हें बड़ी तकलीफ है!’

दरअसल डिबेट के दौरान अरनब गोस्वामी ने सवाल उठाते हुए डिबेट में बतौर पैनलिस्ट मौजूद एडवोकेट असगर से सवाल किया कि आपने कहा था कि ‘जिन्ना वाली आजादी, ले के रहेंगे आजादी’। अरनब ने कहा कि यह सेक्यूलर नहीं है। इसके जवाब में एडवोकेट असगर ने कहा कि ‘हर आदमी को अपनी तरफ भी देखना चाहिए, बड़ी तकलीफ है तुम्हें!’ डिबेट में मौलाना आजाद नेशनल ऊर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज अहमद बख्त भी बतौर पैनलिस्ट मौजूद रहे।

इस दौरान एडवोकेट असगर पर निशाना साधते हुए फिरोज अहमद बख्त ने कहा कि शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी की बात इसलिए हुई क्योंकि ये लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग भारत को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। फिरोज बख्त ने ये भी कहा कि यह सेक्यूलर मूवमेंट नहीं था बल्कि ये देश विरोधी आंदोलन था।

#ShaheenBaghLoses | Jinnah Waali Azadi ki baat hui because the belong to Tukde Tukde Gang: Feroz Bakht Ahmed, Chancellor, Maulana Azad National Urdu University pic.twitter.com/5b4NBksYsr

