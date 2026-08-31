राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया है। कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी का तबादला जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर करने की सिफारिश की गई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राजस्थान हाईकोर्ट में वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा छुट्टी पर चले गए हैं। जयपुर बेंच के लिए जारी नए रोस्टर के मुताबिक 1 सितंबर से 5 सितंबर तक वह किसी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।

वकीलों के विरोध के बीच बदला गया रोस्टर

इससे पहले 24 अगस्त को एक्टिंग चीफ जस्टिस की ओर से जारी रोस्टर के अनुसार, 31 अगस्त से जयपुर बेंच में कई अहम मामलों की सुनवाई वाली डिवीजन बेंच में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल थे।

इस बेंच के सामने जनहित याचिकाएं (PIL), स्पेशल अपील, इनकम टैक्स से जुड़े सभी मामले और अपील, अवमानना के मामले, हाईकोर्ट द्वारा या हाईकोर्ट के खिलाफ दायर मामले तथा कुछ सिविल रिट याचिकाएं सूचीबद्ध थीं। इसके अलावा शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक की आर्बिट्रेशन मामलों की सुनवाई भी एक्टिंग चीफ जस्टिस के नाम पर सूचीबद्ध थी।

हालांकि, सोमवार को वकील संगठनों का विरोध तेज होने के बाद रोस्टर में बदलाव किया गया। नए रोस्टर में पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस संगीता शर्मा वाली डिवीजन बेंच के पास सूचीबद्ध मामलों को अब जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की डिवीजन बेंच को सौंप दिया गया है। आर्बिट्रेशन मामलों को इससे अलग रखा गया है।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर उठे थे सवाल

राजस्थान हाईकोर्ट में यह पूरा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता की ओर से भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखे गए पत्रों के सार्वजनिक होने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। जस्टिस मेहता ने 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को सीजेआई को पत्र लिखे थे। इन पत्रों की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्यों को भी भेजी गई थीं।

पत्रों में जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर ‘शक्तियों के दुरुपयोग’ का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जिनसे एक्टिंग चीफ जस्टिस की ‘ईमानदारी को लेकर संदेह’ पैदा होता है।

जस्टिस मेहता ने की थी तबादले और नए CJ की मांग

जस्टिस मेहता ने इन शिकायतों और उठाए गए सवालों के आधार पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का किसी अन्य हाईकोर्ट में तबादला करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति का अनुरोध किया था।

अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश किए जाने से इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।

हालांकि, कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया के अगले चरण पूरे होने बाकी हैं। वहीं, जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायिक नेतृत्व में एक और अहम बदलाव का संकेत है।

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा के तत्काल तबादले की मांग की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।