परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई ताजा टिप्पणी का कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने स्वागत किया है। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने इसे देश के छात्रों और युवाओं के लिए ‘बड़ी जीत’ बताया। उन्होंने कहा कि अदालत के ओरल क्लेरिफिकेशन से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकारें कानून के तहत एफआईआर वापस लेने, बंद करने या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

सौरव दास ने क्या कहा?

सौरव दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके पहले के आदेश में इस्तेमाल किए गए ‘क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स’ (क्रिमिनल रिकॉर्ड) शब्द का मतलब केवल हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों से है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले किसी राजनीतिक या छात्र आंदोलन में शामिल रहे छात्रों को भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस क्लेरिफिकेशन से सामान्य छात्र, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और पहले लोकतांत्रिक आंदोलनों में भाग ले चुके युवाओं को भविष्य में किसी कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल का भी संकेत

सौरव दास ने दावा किया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर पूरे देश में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को समाप्त करने का आदेश दे सकता है।

हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम स्थिति लिखित आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि अदालत की मौखिक टिप्पणियां (ओरल रिमार्क्स) छात्रों के हित में हैं और पार्टी उनका स्वागत करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने 28 जुलाई के अपने आदेश में प्रयुक्त ‘क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स’ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका आशय केवल गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपियों से है।

पीठ ने कहा कि इस शब्द की व्याख्या सीमित अर्थों में ही की जानी चाहिए, ताकि सामान्य छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें 20 जुलाई को परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग को चुनौती दी गई है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से संसद मार्च आयोजित किया गया था।

जंतर-मंतर पर कई दिनों तक चले प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद हजारों छात्र संसद की ओर मार्च करने निकले थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि परीक्षा पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।

प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था?

संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। आरोप है कि जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्की और बल प्रयोग के आरोप लगाए गए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि भीड़ के एक हिस्से द्वारा कथित रूप से पथराव और हिंसा किए जाने के बाद ही बल प्रयोग किया गया था।

लिखित आदेश का इंतजार

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से विस्तृत लिखित आदेश आना बाकी है। ऐसे में एफआईआर वापस लेने, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने या अन्य कानूनी प्रक्रिया को लेकर अंतिम स्थिति लिखित आदेश के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे केस बंद कर सकती हैं या वापस ले सकती हैं। हालांकि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी, जिन पर पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।