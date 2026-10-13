Chief Justice of India Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया जिन्होंने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दों पर याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके सभी मामलों को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने कई याचिकाएं दायर की गईं और उन्हें जल्द लिस्ट करने की मांग की गई।

सीजेआई सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन से कहा, “हम इन सभी मामलों को लिस्ट करेंगे। सुनिश्चित करें कि कमियों को दूर कर लिया जाए।”

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?

11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने वाले लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली मेट्रो सामान्य रूप से चले और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाओं में कोई रुकावट न आए।

बीते दिनों दिल्ली में कई विरोध-प्रदर्शन हुए हैं जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई है। यह मांग मतदाता सूची की प्रक्रिया के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर की गई है।

15 अक्टूबर तक टली सुनवाई

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों से पहले मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और ट्रेन सेवाओं में रोक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई को बृहस्पतिवार यानी 15 अक्टूबर तक टाल दिया है। ऐसा जस्टिस वी. मोहना की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण किया गया।

मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की बेंच को इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। सुनवाई की शुरुआत में सीजेआई ने वकीलों से कहा कि जस्टिस मोहना की तबीयत खराब है लेकिन इसके बावजूद वह अदालत आए हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से सुनवाई टालने का अनुरोध किया और कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और दूसरे वकीलों ने भी सुनवाई टालने पर सहमति जताई। मेहता ने बेंच को बताया कि मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप में दायर अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को मंगलवार तक का समय दिया गया था।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, “हलफनामा तैयार है। मैं इसमें कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूं।” बेंच ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि इसकी एक कॉपी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकीलों को भी दी जाए।

जंतर-मंतर मामले में याचिका दायर

उधर, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदियां लगाये जाने और सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए वैकल्पिक जगह तय किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से 11 अक्टूबर को जारी किये गये आदेश के अनुसार जंतर-मंतर पर अब विरोध-प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे। प्रदर्शन के लिए तीन नयी जगह- रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को निर्धारित किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों जगहों पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक एसओपी को अलग से जारी किया जाएगा। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगहों की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई गई है।

याचिका में प्रदर्शनों के लिए दूसरी जगहों को चुनने के पीछे की वजह पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में विरोध-प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित जगहों को लेकर भी चिंता जताई गई है। आरोप लगाया गया है कि इनमें से कुछ जगहें दिल्ली के ‘लैंडफिल’ (कूड़ा डालने वाली जगहों) इलाकों के पास हैं और ये सार्वजनिक सभाओं के लिए ठीक नहीं हैं।

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सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।