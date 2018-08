सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न एससी-एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर हो? इस पर केंद्र ने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोग जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनके प्रमोशन में आरक्षण को क्रीमी लेयर की अवधरणा को लागू कर लाभ लेने से नहीं रोका जा सकता है। अर्टानी जनरल केके वेणुगोपाल ने सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष कहा कि, “ऐसा कोई फैसला नहीं आया है, जो यह कहता है कि एससी / एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू करके कोटा लाभ से वंचित किया जा सकता है।” बेंच में जस्टिस कुरियन जोसेफ, आरएफ नरीमन, संजय किशन कौल और इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।

Reservation in promotions in government jobs: Supreme Court asks Union of India as to ‘whether the creamy layer should also be incorporated in SC/ST community.’ pic.twitter.com/oLbske65F4

