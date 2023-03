‘सनी लियोन को बेवजह परेशान किया जा रहा’, जानिए हाई कोर्ट ने किस मामले में की यह टिप्पणी

Sunny Leone: केरल हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें क्या आपराधिक अपराध है? आप बेवजह रूप से उस व्यक्ति (सनी लियोन) को परेशान कर रहे हैं।

Sunny Leone: अभिनेत्री सनी लियोन को केरल हाई कोर्ट से राहत। (Photo: Sunny Leone/Instagram)

Sunny Leone: केरल हाई कोर्ट से अभिनेत्री सनी लियोन को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गुरुवार (9 मार्च, 2023) को कहा कि वह अभिनेत्री सनी लियोन (करनजीत कौर वोहरा) और उनके पति डेनियल वेबर और लियोन के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि लियोनी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है और उन्हें बेवजह परेशान की जा रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें क्या आपराधिक अपराध है? आप बेवजह रूप से उस व्यक्ति (सनी लियोन) को परेशान कर रहे हैं। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को 31 मार्च के लिए पोस्ट कर दिया कि जांच जारी रह सकती है। 16 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी 16 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने उनमें से तीन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। लियोन, उनके पति और उनके कर्मचारी केरल स्थित एक इवेंट मैनेजर द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज अपराध में आरोपी हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि लियोनी को कार्यक्रमों में शामिल होने और प्रदर्शन करने के लिए लाखों रुपये देने के बावजूद अभिनेत्री नहीं आईं। तिकड़ी ने तब वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि वे निर्दोष हैं और भले ही आरोपों को सही मान लिया जाए, कथित अपराध लागू नहीं होंगे। Also Read कर्नाटक TET के प्रवेश पत्र पर छाप दी सन्नी लियोन की फोटो, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो जांच के आदेश याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मामले से याचिकाकर्ताओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने उन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसे जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया था। इसलिए, उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

