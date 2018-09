तीन तलाक पर नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में केरल के मुस्लिम संगठन ने सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुता​बिक केरल के सुन्नी समुदाय के मुस्लिम संगठन जमीयत उल उलमा ने सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश को मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में दखल और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला फैसला बताया है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बार में तीन तलाक के चलन पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश पर 19 सितंबर की रात में हस्ताक्षर करके इसे मंजूरी दे दी थी। जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 19 सितंबर की सुबह एक साथ तीन तलाक को प्रतिबंधित करने और इसे दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी।

#TripleTalaq ordinance challenged in the Supreme Court. Samastha Kerala Jam’eyyath ul-Ulama, a religious organisation of Sunni Muslim scholars and clerics has filed a petition pic.twitter.com/bTv4lkXRVt

— ANI (@ANI) September 25, 2018