केरल के सबसे चर्चित अनसुलझे अपराधों में से एक सुकुमार कुरूप मामला भी है। 21 जनवरी 1984 को सुकुमार कुरुप ने कथित तौर पर एक अजनबी शख्स की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कुरुप ने शव को अपनी कार में डाला और अलाप्पुझा के एक धान के खेत में ले जाकर उस कार में लगा दी। सुकुमार ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब यह है कि वह खुद के 8 लाख रुपये के जीवन बीमा की रकम को हड़पना चाहता था। क्योंकि यह पैसा तभी मिलता जब यह साबित सुकुमार मर चुका है। इस घटना के बाद सुकुमार फरार हो गया।

यह मामला इस सप्ताह इसलिए चर्चा में आया, जब एक टेलीविजन चैनल ने दावा किया कि उसे ब्रुनेई में देखा गया है। क्योंकि यह पूरा मामला सालों से पुलिस के लिए एक पहली बना हुआ है। जिस पर 2021 में दुलकर सलमान अभिनीत फिल्म ‘कुरुप’ भी बनी थी।

इस खबर ने राज्य के गृह विभाग को चौंका दिया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब पुलिस की अपराध शाखा इस मामले को बंद करने ही वाली थी, यह मानते हुए कि कुरुप जो अपराध के समय 30 वर्ष से अधिक उम्र का था, अब तक मर चुका होगा।

गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मीडिया से कहा कि इन रिपोर्टों की जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अफवाहें फैली हुई हैं। मैंने एडीजीपी (क्राइम) एच वेंकटेश को रिपोर्ट की जांच करने के लिए कहा है। राज्य पुलिस तथ्यों का पता लगाने के लिए इंटरपोल से संपर्क करेगी।

केरल के अलप्पुझा के चेरियानाडु गांव के रहने वाले कुरुप अबू धाबी की एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे। हत्या के वक्त वह छुट्टी पर घर आए हुए थे।

21 जनवरी 1984 को कुरुप ने कथित तौर पर अपने तीन साथियों, जिनमें उसका बहनोई भास्कर पिल्लई भी शामिल था। उसकी मदद से 31 वर्षीय के.जे. चाको का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। ये चारों कुरुप जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति की तलाश में थे, तभी उनकी मुलाकात चाको से हुई, जो एक फिल्म वितरण कंपनी का प्रतिनिधि था और उसने उनसे घर तक लिफ्ट मांगी। चाको की शादी एक साल पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी संथम्मा छह महीने की गर्भवती थी, जिसके पेट में उनका बेटा जिथिन पल रहा था। जिथिन अपनी मां के साथ आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है।

आरोप है कि गिरोह ने चाको का अपहरण किया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर कुरुप की कार को अलाप्पुझा के मावेलिकारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक खेत में आग लगा दी। जब तक पुलिस को शव मिला, तब तक वह बुरी तरह जल चुका था और उसकी पहचान करना असंभव था।

पुलिस की जांच में अंततः घटनास्थल से कई सुराग मिले। जिसमें एक माचिस की डिब्बी, एक रबर का दस्ताना और कई पैरों के निशान – जिनसे अन्य लोगों की उपस्थिति का संकेत मिला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुराग पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिला, जिसमें कथित तौर पर यह पता चला कि कार में आग लगाने से पहले ही पीड़ित की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसके फेफड़ों में राख या धुएं के कोई निशान नहीं थे।

इन सब के बावजूद, पुलिस का मानना ​​था कि मृतक कुरुप ही था, और उसके लिए अंतिम संस्कार किया गया। फिर एक और अहम सुराग मिला मृतक चाको था, जिसने घर पहुंचने के लिए कार में लिफ्ट मांगी थी।

जल्द ही पुलिस को पता चला कि कुरुप जीवित है और कोच्चि में डेरा डाले हुए है। उन्हें यह भी पता चला कि उसके पास 8 लाख रुपये का जीवन बीमा है। हालांकि, जब तक वे उस तक पहुंचे, कुरुप भाग चुका था, हालांकि पुलिस ने जल्द ही उसके साथियों में उसके बहनोई भास्कर पिल्लई और दो अन्य, पोन्नप्पन और शाहू को गिरफ्तार कर लिया।

शाहू को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था, जबकि अन्य दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और सजा पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

इसी बीच, कुरुप की तलाश जारी रही। भारत भर के अन्य पुलिस विभागों से संपर्क किया गया और इंटरपोल को भी सतर्क किया गया, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। फिर, 1988 में पुलिस को एक ऐसी घटना का पता चला जिसे उन्होंने एक देखी गई घटना समझा। कुरुप के पैतृक गांव चेरियांडू की एक युवा नर्स ने कथित तौर पर बोकारो के एक अस्पताल में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उससे मिलता-जुलता था। बताया जाता है कि वह व्यक्ति हृदय रोग की शिकायत लेकर आया था और उसने जोशी नाम से भर्ती कराया था। हालांकि, वह अस्पताल से गायब पाया गया।

चैनल ने क्या दिखाया

गुरुवार को मलयालम समाचार चैनल 24News ने दावा किया कि कुरुप को ब्रुनेई में देखा गया है। चैनल के अनुसार, कुरुप एक “फर्जी नाम” से रह रहा था। निर्माण क्षेत्र में काम करता था और एकांतप्रिय था, लेकिन उसके उच्चारण के कारण कुछ केरलवासियों को शक हुआ कि वह कुरुप ही है।

अपने दावे को पुष्ट करने के लिए चैनल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि वह कुरुप है। उन्होंने एक पूर्व पुलिस अधिकारी के इस दावे का हवाला दिया कि मामले की ठीक से जांच नहीं की गई थी और भगोड़ा जीवित था तथा अपने परिवार के संपर्क में था। टीवी चैनल द्वारा कुरुप बताए गए उस बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी।

शुक्रवार को इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब त्रिशूर के एक परिवार ने दावा किया कि समाचार चैनल द्वारा दिखाई गई तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति दामोदरा मेनन था, जो उनका एक रिश्तेदार है और 40 साल पहले विदेश चला गया था। उनके छोटे भाई करुणाकरा मेनन ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ मलेशिया में बस गए हैं।

त्रिशूर में परिवार से मिलने गए एक पुलिस अधिकारी ने भी पुष्टि की कि तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की पहचान प्रथम दृष्टया दामोदरा मेनन के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल अस्वस्थ हैं और कथित तौर पर ब्रुनेई में लावारिस पड़े हैं। हाल ही में, ब्रुनेई स्थित भारतीय उच्चायोग ने मेनन की दुर्दशा का मुद्दा केरल सरकार के अनिवासी केरलवासियों के विभाग, नॉर्का रूट्स के समक्ष उठाया और उनसे हस्तक्षेप की मांग की। पिछले महीने, NORKA ने इस मामले को केरल सरकार के संज्ञान में लाया था।

‘ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था’, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे बोले- बच नहीं सकते आतंकियों के मददगार

अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था। भारत की उस कार्रवाई में पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था जिसके जख्म आज भी पाकिस्तान में ताजा हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम. एम नरवणे ने कहा है कि इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान के प्रति भारत के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव दिखा है। पढ़ें पूरी खबर।