India-USA Trade Deal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया और इसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब के किसानों के लिए नुकसानदायक बताया। श्रीनगर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालयम में सीएम सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा के साथ मीडिया को संबोधित किया और कहा कि इस डील की वजह से दोनों ही राज्यों के सेब के किसानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अमेरिका के साथ हुए भारत के व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे पूरे देश के किसानों को, खासकर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा, “हम दोनों ही सेब उत्पादक राज्य हैं। हमारे किसान वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं और कई किसानों ने तो सेब के गोदामों में निवेश भी किया है। इस व्यापार समझौते ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है।”

ट्रेड डील का दिखेगा नकरात्मक असर – सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले वर्षों में जम्मू-कश्मीर के फल और सूखे मेवों के उद्योग पर इस ट्रेड डील का असर साफ दिखने लगेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ऐसा देश जो अपने किसानों पर निर्भर है, उसे इसका असर जरूर महसूस होगा। हम (जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश) अपने सेब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करते थे।

उन्होंने कहा कि अब अमेरिका से आने वाले अखरोट, बादाम या सेब पर कोई शुल्क नहीं लगेगा लेकिन जब हम अपना उत्पाद बेचेंगे, तो उस पर 18% आयात शुल्क लगेगा। यह व्यापार समझौता किन परिस्थितियों में तैयार किया गया है?

हिमाचल में कश्मीरियों पर हमले को लेकर दिया बयान

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी लोगों पर होने वाले हमलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कश्मीरी विक्रेताओं पर हमले अक्सर “राजनीतिक रूप से प्रेरित” होते हैं। जनवरी में हिमाचल प्रदेश में एक कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला हुआ था, और हाल के महीनों में यह इस तरह की चौथी घटना थी।

इसको लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हाल ही में मुझसे बात की थी। हमने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने कहा कि कश्मीरी दशकों से हिमाचल प्रदेश आते रहे हैं, मानो यह उनका दूसरा घर हो। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि कभी-कभी सोशल मीडिया पर रील बनाने के लालच में हमलावर इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि नकारात्मकता फैलाने का चलन है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे निर्देश स्पष्ट हैं और सख्त कार्रवाई की जाती है। कश्मीरियों से राज्य में अपना व्यापार जारी रखने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी विक्रेता को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए।

