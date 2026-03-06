भारतीय वायु सेना एक सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया। भारतीय वायु सेना ने शुक्रवार को पुष्टि की कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में यह हादसा हुआ, जिसमें दो पायलट मारे गए। गुरुवार शाम कल शाम जोरहाट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जेट का रडार से कॉन्टेक्ट टूट गया था।

ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे पुरवेश

इस फ्लाइट में सवार लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे। यह ऑपरेशन पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किया गया था। पुरवेश के पिता रवींद्र दुरगकर ने कहा कि परिवार को शुरू में नहीं पता था कि 28 साल का उनका बेटा ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था।

उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, “ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने के 15 दिन बाद हमें पता चला कि वह ऑपरेशन का हिस्सा था। उस दौरान उसके पास उसका मोबाइल फोन नहीं था। हम उस दौरान उसके संपर्क में नहीं थे।” रवींद्र ने कहा, “मेरे बेटे ने देश की सेवा में खुद को कुर्बान कर दिया। सभी को उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उन्होंने अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन वे देश की उतनी सेवा नहीं कर पाए, जितनी वे करना चाहते थे। उनका कार्यकाल 4 साल का छोटा था।”

असम के तेजपुर में पोस्टेड थे

रवींद्र ने कहा, “मेरे बेटे को इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा होने पर बहुत गर्व था। वह कभी-कभी फाइटर प्लेन उड़ाने और IAF जेट्स की स्पीड के अपने अनुभव शेयर करता था। वह अपने साथियों का बहुत सम्मान करता था।” उन्होंने कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूरवेश को फाइटर जेट उड़ाने में “बहुत गर्व” महसूस होता था। उन्होंने कहा कि वह असल में असम के तेजपुर में पोस्टेड थे, लेकिन तेजपुर रनवे पर काम चल रहा था, इसलिए वह जोरहाट से ऑपरेट कर रहे थे।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट दस दिन पहले महाराष्ट्र के नागपुर में अपने घर एक फैमिली गेट-टुगेदर के लिए आए थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश, जिन्होंने नागपुर में अपनी स्कूलिंग की, सिंगल थे। एक पड़ोसी ने PTI को बताया कि उनके परिवार में उनके माता-पिता और एक बहन हैं, जो US में सेटल हैं।

एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट गया

फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश और स्क्वाड्रन लीडर अनुज Su-30 MKI में एक ट्रेनिंग मिशन पर थे, जब यह जोरहाट एयरबेस से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद गायब हो गया, जो क्रैश होने की जगह से करीब 60 किलोमीटर दूर था, जिससे दोनों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया था कि रूसी एयरक्राफ्ट से शाम 7:42 बजे कम्युनिकेशन टूट गया था।

गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसे पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया था। सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान और PoK में कई आतंकी कैंपों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। दुरगकर ने कहा कि क्रैश से एक दिन पहले उन्होंने अपने बेटे से बात की थी।

यह भी पढ़ें: इंडियन आर्मी ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं ये 10 अचीवमेंट भी किए हैं अपने नाम

साल 2025 इंडियन आर्मी के लिए काफी अच्छा रहा। इस पर सेना के अधिकारियों ने भारतीय सेना द्वारा हासिल की गई दस प्रमुख उपलब्धियों पर जोर देते हुए ‘ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड डेटरेंस: ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025)’ के बारे में बात की। इंडियन आर्मी ने अपनी इन उपलब्धियों के बारे में एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने 10 अचीवमेंट के बारे में जानकारी दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।