पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता और खुद सुखबीर सिंह बादल पंजाब के घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी शिकायतों को सुनेंगे। सुखबीर सिंह बादल ने इसकी शुरुआत अपने होम डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर के डोडा गांव से की है।

‘पंजाब बचाओ’ के नाम से इस कैंपेन के तहत सुखबीर सिंह ने डोडा गांव में अलग-अलग घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। पार्टी ने इस कैंपेन को इसलिए लॉन्च किया है ताकि लोगों की शिकायतों के आधार पर अपना इलेक्शन मेनिफेस्टो तैयार किया जा सके।

घोषणापत्र के लिए लोगों से मांगे सुझाव

सुखबीर सिंह बादल हाथ में पैन-पेपर लिए डोडा गांव में अलग-अलग घरों में गए और घोषणापत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे। इस अभियान के जरिए शिरोमणी अकाली दल आम लोगों की समस्याओं और उनकी प्राथमिकताओं को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने की कोशिश में है।

लोगों ने नशे और बेरोजगारी को बताया मुद्दा

बादल ने अपने इस कैंपेन के दौरान लोगों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को अकाली दल अपने घोषणापत्र में शामिल करेगी। सुखबीर ने कहा कि इस कैंपेन के दौरान अधिकतर लोगों ने उनसे पंजाब में नशे को कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग नशे से काफी परेशान है,यह उनके परिवारों को खत्म कर रहा है। पार्टी लीडरशिप ने दावा किया कि गिद्दड़बाहा असेंबली एरिया के तहत आने वाली गांव की आबादी ने ड्रग्स का गलत इस्तेमाल और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों को उठाया है।

जनता के मुद्दे पर पार्टी के मैनिफेस्टो में हो- अकाली दल

इस कैंपेन के दौरान लोगों से सीधे मुलाकात करने के आइडिया को लेकर सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि हमारी पार्टी चुनाव में जाने से पहले अपने घोषणापत्र पर बहुत अधिक ध्यान देने वाली है और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ‘जनता मैनिफेस्टो’ का ड्राफ्ट बनाया जाए, जिसे एक लीगल डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो का पालन करें या उन्हें डिसक्वालिफिकेशन का सामना करना पड़े।