सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल, मिला जवाब- निशाना तुम्हारी तरफ ही है

अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को आड़े हाथ लेते हुए एक तरह से सपाट लहजे में धमकी भी दी है। नवजोत का कहना है कि वो उन्हें बर्बाद किए बगैर चैन नहीं लेने जा रहे।

दरअसल, सुखबीर ने नवजोत सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताकर तंज कसा था। अकाली नेता ने कहा कि सिद्धू अनियंत्रित मिसाइल है जो किधर भी जा सकती है। यहां तक कि वो खुद को भी निशाना बना सकते हैं। पंजाब को ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो अभिनय में माहिर हो। सूबे को ऐसा नेता चाहिए जो विकास के बारे में सोच सके। ध्यान रहे कि सिद्धू पहले बीजेपी में थे और अकाली के साथ पार्टी का गठजोड़ था, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी से किनारा कर कांग्रेस का दामन थाम लिया।

Guided and aimed at you to destroy your corrupt businesses … Until your Sukh Vilas built on Punjab’s ruins is not turned into a Public School & Public Hospital to serve Punjab’s poor, I won’t relent !! https://t.co/WKXOmJKMoB

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) June 30, 2021