Punjab News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयानों के बावजूद कि पार्टी फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सुखबीर बादल की अगुवाई वाली शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए पार्टी की बातचीत अलग-अलग स्तरों पर जारी है।

एनडीए के पुराने सहयोगियों के बीच फिर से गठबंधन की कोशिशें ज्यादातर अकाली दल की तरफ से हो रही हैं। पार्टी की अकेली लोकसभा सांसद और सुखबीर की पत्नी हरसिमरत कौर बादल, उनके भाई और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके कई वफादार नेता दोनों पार्टियों के फिर से एक होने की वकालत कर रहे हैं।

सार्वजनिक रूप से केंद्र और पंजाब में बीजेपी नेतृत्व का यही कहना है कि पार्टी राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि, दोनों पार्टियों की मौजूदा बातचीत से एक अहम सवाल उठता है, क्या उनका गठबंधन उस सामाजिक तालमेल और सियासी केमिस्ट्री को फिर से कायम कर पाएगा जो सितंबर 2020 में शिअद के एनडीए से अलग होने से पहले थी? शिअद ने केंद्र के कृषि कानूनों (जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है) के विरोध में एनडीए छोड़ा था।

गठबंधन टूटने के बाद पंजाब में बदले हालात

एनडीए गठबंधन टूटने के बाद पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं। शिअद और बीजेपी ने राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव अलग-अलग लड़े और दोनों ही बुरी तरह हार गए। जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का लोकसभा चुनावों में दबदबा रहा।

जानकारों का कहना है कि पुराना शिअद-बीजेपी गठबंधन इसलिए बेहतर काम करता था क्योंकि चुनावी नजरिये से यह बहुत सही था, बीजेपी पंजाब के हिंदू वोटरों से जुड़ी थी, जबकि अकाली दल राज्य के बहुसंख्यक सिख समुदाय तक पहुंचा था। दोनों सहयोगी एक-दूसरे के पूरक थे और शायद ही कभी एक ही वोट बैंक के लिए आपस में मुकाबला करते थे। अब हालात शायद बदल गए हैं।

अकाली दल के नेता बीजेपी में हो गए शामिल

2020 के बाद अकाली दल के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में शिअद के पूर्व बठिंडा ग्रामीण विधायक दर्शन सिंह कोटफट्टा इस महीने की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हुए। माझा क्षेत्र शिअद का पारंपरिक गढ़ है। इसके तीन वरिष्ठ नेता अमरपाल बोनी (अजनाला), मनजीत सिंह मन्ना (बाबा बकाला) और रवि करण सिंह कहलों ने अब बीजेपी जॉइन कर ली है।

हरजीत सिंह संधू जैसे कई शिअद नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नाम न छापने की शर्त पर माझा के एक पार्टी नेता ने कहा, “ऐसी सीटों पर सौदेबाजी करने से सिख पार्टी के रूप में शिअद की छवि को नुकसान पहुंचेगा।”

राज्य बीजेपी अध्यक्ष केवल ढिल्लों और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई पूर्व कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी में शामिल होकर अपनी निष्ठा बदल ली है। इससे पहले, ढिल्लों और बिट्टू दोनों ही अकाली दल की कई मुद्दों पर कड़ी आलोचना करते रहे थे। हालांकि, कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले एक बीजेपी नेता ने कहा, “हम अब बीजेपी में हैं। बीजेपी जो भी फैसला करेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन सुखबीर बादल का केवल ढिल्लों और रवनीत बिट्टू के साथ एक मंच पर आना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा जनसंपर्क नहीं होगा।”

एचएस फूलका बीजेपी में हुए शामिल

इस साल अप्रैल में वरिष्ठ वकील और पूर्व आप नेता एचएस फूलका बीजेपी में शामिल हो गए। फूलका बादल परिवार के कट्टर आलोचक रहे हैं। पुराने शिअद-बीजेपी गठबंधन में राज्य के प्रमुख समुदायों तक दोनों पार्टियों की पहुंच को लेकर तालमेल और एक कहानी थी। एक बीजेपी नेता ने कहा, “अब यह कहानी शायद कायम न रहे, क्योंकि बीजेपी सिख बहुल सीटों पर सिख उम्मीदवारों के साथ जीत हासिल करने की तैयारी में है।” उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अब सहयोगियों के लिए वोटों का ट्रांसफर एक बड़ा सवाल होगा।

शिरोमणि अकाली दल के एक नेता ने कहा, “गठबंधन समझौते में बीजेपी को शिअद की अर्ध-शहरी सीटें मिलने की उम्मीद है, जहां सिख मतदाता हैं जो बीजेपी को मिल सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के कितने वोट मेरे खाते में आएंगे? मोदी द्वारा ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज करने से पहले ये कांग्रेस के मतदाता थे।”

इसके बावजूद शिअद बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर उत्सुक दिख रही है। पार्टी कई मोर्चों पर दबाव में है और अपने मुख्य सिख वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी पार्टियां उसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही हैं।

लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिली एक भी सीट

बीजेपी को शिअद के साथ बातचीत में बढ़त हासिल है क्योंकि वह न केवल केंद्र में सत्ता में है बल्कि शहरी क्षेत्रों में हिंदू वोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दलित वोट भी हासिल करने में सफल रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसका वोट शेयर 9% से बढ़कर 18% हो गया, यानी दोगुना हो गया। वहीं दूसरी ओर, अकाली दल ने 13 सीटों में से केवल एक सीट जीती, लेकिन उसका वोट शेयर आधे से भी अधिक गिरकर 27% से 13% हो गया।

इसके अलावा, यह देखना अभी बाकी है कि शिअद और बीजेपी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बार-बार पैरोल दिए जाने और कई सालों से विभिन्न जेलों में बंद बंदी सिखों को इसी तरह की रियायतें देने से इनकार करने जैसे पेचीदा राजनीतिक मुद्दों से कैसे निपटेंगे।

दो शिष्यों के साथ रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को हरियाणा की सुनारिया जेल से 21 दिन की पैरोल पर रिहा हो गए। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह उनकी 17वीं रिहाई है। इससे सिख संगठनों में आक्रोश फैल गया है, जो सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

शिरोमणि अकाली दल के एक नेता ने कहा, “शिअद-बीजेपी गठबंधन के अपने फायदे और नुकसान हैं। 2019 से पहले के गठबंधन की तुलना में अब इसके नुकसान कहीं ज्यादा हैं। वह गठबंधन बिल्कुल अलग था। साथ ही, अब हम अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी से नहीं निपट रहे हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है।”

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को खडूर साहिब लोकसभा सीट के सांसद अमृतपाल सिंह और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सुखबीर बादल ने कहा कहा कि पंजाब को सिर्फ उनकी पार्टी बचा सकती है। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…