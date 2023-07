UP Politics: NDA में शामिल हुई सुभासपा, अमित शाह से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने लिया फैसला

सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक में ओमप्रकाश राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी थे।

NDA में शामिल हुए ओपी राजभर (Source- ANI)

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री ओपी राजभर ने 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जिसके बाद रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ओपी राजभर NDA गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट किया, “सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। मैं NDA परिवार में उनका स्वागत करता हूं।” उन्होंने आगे लिखा कि राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। भाजपा के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेगी सुभासपा एनडीए जॉइन करने के बाद सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी और भाजपा ने आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। श्री @oprajbhar जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका NDA परिवार में स्वागत करता हूँ।



राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा… pic.twitter.com/uLnbgJedbF — Amit Shah (@AmitShah) July 16, 2023 मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं- ओपी राजभर ओपी राजभर ने एनडीए में सुभासपा को शामिल करने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। मेरे लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। सूत्रों ने दावा किया कि मुलाक़ात के दौरान राजभर और शाह दोनों के बीच 45 मिनट तक वार्ता हुई। यह वार्ता राजधानी दिल्ली में हुई। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक में ओमप्रकाश राजभर के साथ उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी थे। ओपी राजभर बोले हमारी ताकत का एहसास सभी को इससे पहले ओपी राजभर ने एनडीए में जाने के सवालों पर कहा था कि कहा हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी ताकत का एहसास सभी को है। भाजपा का जो भी नेता पूर्वांचल जाता है उसे पता चल जाता है कि राजभर की ताक़त का क्या है। राजभर ने कहा था कि देखिये मैं भी चाहता हूं कि मिलजुलकर समाज के लिये कुछ किया जाए लेकिन हमारी मांग समाज के लिये है। उसे जो मान लेगा वहां चले जाएंगे।

