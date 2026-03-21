PM Modi Shares Yuvraj Dua video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवराज दुआ द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक वीडियो दोबारा शेयर किया। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर जोर दिया और लोगों से चीनी का सेवन कम करने का आग्रह किया।

एक इंस्टाग्राम रील में दुआ ने मजाक में नेता के प्रति अपने पिता की तारीफ करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री रेडियो कार्यक्रम मन की बात में चीनी कम करने की बात करते हैं, तो उनके पिता शायद उनकी बात सुनेंगे और चीनी का सेवन कम करेंगे। दुआ ने इस वीडियो में कहा, “लोग कहते हैं कि इंडिया में बेटे अपने पिता से प्यार नहीं दिखा पाते हैं। उनकी प्यार की लिस्ट में सेंकड पर फैमिली आती है, फर्स्ट पर मोदी जी आते हैं। मोदी जी से हम लोग कम्पीटिशन नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा को बोलोगे कि बिल्डिंग में आग लग रखी है और बच्चे हैं बीवी हैं और मोदी जी हैं और आप एक को ही निकाल सकते हो। मेरे पापा कहेंगे कि आएगा तो मोदी ही। अबकी बार आग से बाहर मोदी-पग्लू।”

दुआ ने आगे कहा, “अगर मेरे पापा टीवी देख रहे हैं और ऊपर से ड्रैगन भी उड़ता हुआ जा रहा है तो मेरे पापा का टीवी से ध्यान नहीं हटेगा। किसी प्रोग्राम में पहुंचेंगे ना पहले तो वो चार अंकल को ढूंढेंगे ताकि बैठकर मोदी जी की तारीफ कर सकें। मेरी पीएम मोदी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अगले मन की बात कार्यक्रम में आप मीठे के खिलाफ कुछ बोल दें तो मेरे पापा की शुगर कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि हमारे कहने से जलेबियां तो कम हो नहीं रही हैं।” इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘शुगर कम करवा दो पापा की।’

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पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री ने वीडियो पर हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए स्वस्थ जीवनशैली के लिए सलाह भी दी। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “युवराज के अनुरोध पर, मैं उनके पिता (और सभी से) आग्रह करूंगा कि वे चीनी का सेवन कम करें स्वस्थ रहें, खुश रहें! और…” इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज की अगली स्लाइड में अपना मैसेज जारी रखते हुए लिखा, “अपनी सेहत पर ध्यान दें। अच्छा खाएं। स्वस्थ भोजन करें। ज्यादा चीनी कई बीमारियों को न्योता देती है। इसके अलावा, मोटापे का खतरा भी मंडरा रहा है। साथ ही, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह फिट और सक्रिय रहने का एक शानदार तरीका है।”

युवराज ने जाहिर की खुशी

युवराज दुआ ने बाद में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके वीडियो को साझा किए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने लिखा, “यह तो अविश्वसनीय सा हो गया है, वीडियो कहां पहुंच गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था।”