दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा शुक्रवार सुबह करीब 10.40 बजे, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिज इलाके में ‘वन महोत्सव’ के तहत पेड़ लगाने के कार्यक्रम में शामिल थे। यह एक आम जनकार्यक्रम था। यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर की दिनचर्या का हिस्सा होता है।

इस नियमित कार्यक्रम के दौरान, राजधानी में अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ। जब पौधे लगाए जा रहे थे और उनमें पानी दिया जा रहा था, तभी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त करने का सरकारी आदेश जारी हो गया। इस घटनाक्रम के साथ ही गोलचा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन शहर के पुलिस हेडक्वार्टर में पहले हुए बदलावों के उलट, इस बार कोई पहले से सूचना नहीं दी गई थी।

आदेश जारी होने के तुरंत बाद पुलिस मुख्यालय लौटे गोलचा

आदेश जारी होने के तुरंत बाद गोलचा जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय लौट आए। सूत्रों के मुताबिक, वे 17वीं मंजिल पर अपने ऑफिस गए, जहां उन्होंने जरूरी सरकारी काम निपटाए और आगे क्या होता है, इसका इंतजार किया। इसके बाद जो हुआ, वह बहुत जल्दबाजी में हुआ बदलाव था।

हेडक्वार्टर में तैनात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आम तौर पर उन्हें नए कमिश्नर के आने की जानकारी पहले से दी जाती है। एक शेड्यूल जारी किया जाता है, औपचारिक इंतजाम किए जाते हैं, दिल्ली पुलिस का बैंड समय पर नॉर्थ दिल्ली की न्यू पुलिस लाइन्स से निकलता है और ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ तैयार रहता है। मीडिया को भी पद संभालने के समय की जानकारी दी जाती है।

पूरा पुलिस हेडक्वार्टर रह गया हैरान

शुक्रवार को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेडक्वार्टर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नियुक्ति का आदेश जारी होने के तुरंत बाद ही नए पुलिस कमिश्नर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस हेडक्वार्टर इस घटना से हैरान रह गया। दोपहर के आसपास अनुराग कुमार वहां पहुंचे।

पहले से कोई सूचना न होने के कारण न्यू पुलिस लाइन्स से औपचारिक पुलिस बैंड नहीं आ पाया था। नतीजतन, जब कुमार हेडक्वार्टर पहुंचे तो ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ नहीं था। इसके बजाय, जैसे ही इमारत में यह खबर फैली कि नए कमिश्नर आ गए हैं, वरिष्ठ अधिकारी जल्दबाजी में नीचे आए। उनके 17वीं मंजिल पर सीधे जाने से पहले अधिकारियों ने उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से इकट्ठा होकर इंतजाम किया।

सतीश गोलचा से अनुराग कुमार ने की मुलाकात

वहां, कमिश्नर के ऑफिस के अंदर, कुमार ने निवर्तमान प्रमुख सतीश गोलचा से मुलाकात की। एक छोटे से समारोह में गोलचा ने औपचारिक रूप से कुमार को वह बैटन सौंपा जो दिल्ली पुलिस की कमान सौंपने का प्रतीक है। ऑफिस के अंदर औपचारिक रूप से पद संभालने के बाद ही समारोह की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद कुमार को पारंपरिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया, जो आमतौर पर पद संभालने के समय दिया जाता है।

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दोनों अधिकारियों ने कुछ बातें कीं और फिर कुमार खुद गोलचा को हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर तक ले गए। बाहर, अब गोलचा की बारी थी। पद छोड़ रहे कमिश्नर को विदाई ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया। वहां मौजूद टुकड़ी के सामने खड़े होकर गोलचा ने सलामी का जवाब दिया, उन्हें विदा करने के लिए आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हाथ मिलाया और पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकल गए। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…