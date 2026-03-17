West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने का विरोध किया है। इसी को लेकर सीएम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग के इस कदम को मनमाना और गहरी चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने लिखा कि आयोग को भविष्य में इस तरह के एकतरफा कदम उठाने से बचना चाहिए।

बनर्जी ने लिखा कि चुनाव आयोग के पास ऐसे बदलाव करने की शक्तियां हैं, लेकिन पिछले चुनावों के दौरान उन्होंने “संवैधानिक औचित्य और प्रशासनिक परंपरा के तहत राज्य सरकार से लगातार परामर्श किया है।” मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा कि इस कदम से, “चुनाव आयोग की दीर्घकालिक विरासत, विश्वसनीयता और संस्थागत अखंडता को कमजोर होने का खतरा है और यह हमारे संवैधानिक ढांचे के मूलभूत सिद्धांतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।”

ममता बनर्जी ने अपनाया आक्रामक रुख

चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के चंद घंटों के बाद राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, राज्य पुलिस प्रमुख पीयूष पांडे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पदों से हटाए जाने के बाद से मुख्यमंत्री आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें चुनाव संबंधी कोई भी कार्यभार नहीं दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने अब किसे किया नियुक्त?

बनर्जी ने कहा कि मुख्य सचिव को हटाना इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग महिला विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने सक्षम गैर-बंगाली अधिकारियों को भी हटा दिया है। इससे यह साफ हो जाता है कि वे केवल उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जो बीजेपी के इशारों पर काम करने को तैयार हैं।” आयोग ने चक्रवर्ती की जगह पर 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला को नियुक्त किया है।

दुष्यंत नारियाला कौन हैं?

दुष्यंत नारियाला पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 2 जून, 1967 को हुआ था। उनके पास बीएससी और एलएलबी की डिग्री है। इससे पहले, उन्होंने उत्तर बंगाल विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। अंग्रेजी और हिंदी में धाराप्रवाह बोलने वाले यह अनुभवी नौकरशाह अब राज्य के प्रशासनिक प्रमुख हैं।

नई गृह सचिव संघमित्रा घोष कौन हैं?

संघमित्रा घोष का जन्म 1970 में हुआ था। उन्हें बंगाली और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएनश की डिग्री भी है। वह महिला एवं बाल कल्याण एवं समाज कल्याण विभागों की प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थीं। 2023 में, सीबीआई ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उनसे पूछताछ के लिए तलब किया था। पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए संघमित्रा घोष शिक्षा सचिव थीं।

बंगाल में कब होंगे चुनाव

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च को, जबकि दूसरे चरण के लिए दो अप्रैल को जारी की जाएंगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख छह अप्रैल है और दूसरे चरण के लिए नौ अप्रैल है। पढ़ें पूरी खबर…